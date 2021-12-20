Пробки в Петербурге усилились до десяти баллов

В Петербурге 10 баллов. Домой лучше на метро. Фото: Яндекс.Карты.

Как и ожидалось, пробки в Петербурге усилились. К половине седьмого вечера заторы достигли уже десяти баллов по десятибалльной шкале. То есть дальше некуда. Город стоит практически целиком. И даже то, что снегопад прекратился, не сильно спасает ситуацию.

- По всему городу мягко говоря скользящий коллапс. Где нескользящий, там кучи снега, - возмущаются горожане.

Сами коммунальщики признают, что снега в этом году много и при аномальных снегопадах «прожевать» его за раз они не в состоянии. Ежедневно вывозится около 45 тысяч кубометров снежных масс. Но и возможности пунктов приемки не бесконечны. А ведь вся зима еще впереди.

Что касается ситуации на дорогах, то стоит практически все. Проще сказать, где свободно. Машинами забиты центр, набережные, Васильевский остров и Петроградская сторона, Обводный канал. Подъезды к мостам, а КАД красно-желтая из-за заторов от проспекта Энгельса до Московского шоссе, причем в обе стороны.