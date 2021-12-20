Цены на елки на базарах в Санкт-Петербурге шокировали горожан

Пход за елкой по нынешним временам - удовольствие недешевое. Фото: Полина ШАНДРАК

Ради красивой новогодней елки петербуржцам в этом году придется раскошелиться. Цена на главные праздничные деревья в этом году начинается от 1 200 рублей на метр. Об этом «КП-Петербург» в понедельник, 20 декабря, рассказали продавцы на торговых точках.

- Минимальная цена – 1 200 рублей, дальше идет наценка примерно в 300 рублей за каждый метр, - уточнили на местах.

Поясним: в данном случае речь идет о негосударственных торговых точках, которые открылись на территориях, не принадлежащих Санкт-Петербургу. По словам продавцов, елки и сосны для них привозятся из Перми, из специальных питомников, где их целенаправленно выращивают под вырубку в новогодние праздники. Елочные базары на торговых точках, выделенных городом, откроются позже – возможно, и цены там будут отличаться в меньшую сторону.

Также ранее «Комсомолка» делилась с читателями советами от профессиональных лесников о том, как правильно выбрать елку на базаре и не остаться с пустым кошельком.