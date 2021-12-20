Деньги на строительство транспортного обхода Мурино и дороги на Колтуши выделило правительство России

Правительство дало денег на транспортный обход Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей регионам России на дорожный ремонт и строительство. В частности, 4,37 млрд получит Петербург, а 1,42 млрд - Ленинградская область. Деньги пойдут на решение наболевших проблем в Мурино и на Колтушском направлении.

- В Ленинградской области в числе проектов, на которые будут направлены федеральные средства, реконструкция автомагистрали Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши (I и II этапы), строительство нового автомобильного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино с выездом на существующую трассу до Матоксы, - сообщает пресс-служба Правительства России.

Федеральные деньги помогут разгрузить стоящие в вечной пробке шоссе от проспекта Косыгина, через Янино и до Колтушей, вдоль которого идет активное жилое строительство, а также загруженное машинами Мурино.

Кроме того, на выделенные в 2022-23 годах средства построят мост через Волхов в районе Киришей.