Домработница обчистила квартиру петербургской предпринимательницы на полмиллиона рублей

В полицию обратилась сама хозяйка квартиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из обязанностей домработниц - это уборка, вот и 42-летняя петербурженка, по словам ее работодательницы, решила в прямом и переносном смысле вычистить чужую квартиру Не на своем месте, видимо, как раз оказались дорогие часы, дизайнерский свитер, обувь и деньги. С заявлением в полицию обратилась предпринимательница из Петербурга - хозяйка ограбленной квартиры.

- Женщина рассказала, что в конце июля 2021 года наняла домработницу и передала ей ключи от своей квартиры. В начале ноября женщина попросила прибавку к зарплате, но ей было отказано, - сообщает источник "КП-Петербург".

И уже в декабре в квартире была проведена ревизия, и обнаружилась пропажа фирменных мужских часов за 294 тысячи рублей, дизайнерского шерстяного свитера Dolce&Gabbana за 210 тысяч рублей, обуви на 39 тысяч рублей. Также хозяйка не досчиталась 8 тысячи 300 рублей. Общий ущерб составил больше полумиллиона рублей, в эту сумму также вошла замены замка входной двери квартиры.