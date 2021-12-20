Контактных с «омикроном» жителей Петербурга госпитализируют в особый обсерватор

В Петербурге начали госпитализировать в отдельный обсерватор лиц, контактировавших с зараженными "омикроном". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Петербурга, контактировавших с зараженными «омикроном», госпитализируют в отдельный обсерватор. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России», его слова цитируют в пресс-службе Смольного. Напомним, в Северной столице уже несколько раз выявляли заболевших именно новым штаммом коронавируса. «Омикрон» привез турист из Дубая, теперь его обнаружили и у студентов Политеха.

- Мы открыли специальный обсерватор для жителей, контактных по «омикрону», на базе пансионата «Балтиец», - отметил Александр Беглов в радиоэфире.

Тем временем в городе более 350 школьных классов учатся на удаленке из-за случаев заражения COVID-19 или ОРВИ.