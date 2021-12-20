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Происшествия20 декабря 2021 16:26

Пенсионерка из Петербурга умерла в такси по дороге из психбольницы

Женщине неожиданно стало плохо
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Приехавшая скорая диагностировала смерть пенсионерки

Приехавшая скорая диагностировала смерть пенсионерки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 17 декабря 55-летнему таксисту из Петербурга поступил обычный, казалось бы вызов. Около своего дома мужчину ждала 84-летняя пенсионерка. Женщина села в машину и попросила доставить ее до Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова.

- Водитель рассказал, что доставил женщину до больницы, но та попросила подождать ее на месте. Сказала, что сейчас передаст посылку и вернется. Таксист ее дождался, но на обратном пути из больницы женщине стало неожиданно плохо. Мужчина посадил ее на заднее сиденье автомобиля и вызвал скорую, - сообщил источник "КП-Петербург".

Вскоре скорая была на месте, но спасти пенсионерку не удалось, врачи констатировали смерть. Причина пока неизвестна.