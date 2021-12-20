Строительство дома культуры и ледового катка в Сертолово начнется в 2022 году

Когда откроются оба объекта, пока не сообщается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующем году в городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области начнется строительство сразу двух крупных социальных объектов: дома культуры и ледового катка. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Дом культуры в 2022 году начнет реновацию, как и строительство катка, - уточнил губернатор.

Жители Сертолово, впрочем, к этому обещанию отнеслись скептически: строительство нового молодежно-спортивного комплекса в городе к настоящему моменту уже должно было завершиться. Однако, как сообщает комитет по строительству Ленинградской области, подрядчик, который взял на себя проектирование и строительство объекта, с поставленными задачами не справился. Сейчас на выделенном участке находится недострой – его должны демонтировать, а участок снова передать администрации. В данный момент администрация намерена обязать подрядчика сделать это через службу судебных приставов.