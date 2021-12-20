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Общество20 декабря 2021 16:44

Ленобласти не планирует вводить новые коронавирусные ограничения

У местных жителей есть шанс встретить Новый год без дополнительных запретов
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Ленобласти не планируют вводить новые коронавирусные ограничения - по крайней мере пока.

В Ленобласти не планируют вводить новые коронавирусные ограничения - по крайней мере пока.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Ленинградской области, несмотря на официальное пришествие в соседний Петербург омикрон-штамма коронавируса, есть все шансы встретить Новый год без дополнительных ограничений и запретов. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Никаких новых ограничений в области вводиться не будет, - констатировал глава региона. – На данный момент в них нет необходимости.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что Смольный и представители ресторанного сообщества пытаются прийти к компромиссу по поводу введения QR-кодов в общепите и непродовольственных магазинах – в частности, отложить ужесточение режима до следующего года. Пока что конкретного решения по этому поводу администрация Петербурга не приняла – ожидается, что это произойдет не позднее пятницы, 24 декабря.