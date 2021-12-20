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Происшествия20 декабря 2021 17:04

Пьяный посетитель кафе на проспекте Славы открыл огонь из «травмата»

Персонал общепита оперативно нажал на тревожную кнопку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Посетитель кафе в Петербурге начал стрелять из травматического пистолета.

Посетитель кафе в Петербурге начал стрелять из травматического пистолета.

Пьяный посетитель кафе на проспекте Славы в Петербурге вышел на улицу подышать свежим воздухом и внезапно открыл стрельбу из травматического пистолета. Все произошло средь бела дня в понедельник, 20 декабря 2021 года. Сотрудницы общепита сняли «перформанс» мужчины на камеру и параллельно с этим нажали на тревожную кнопку, тем самым вызвав наряд Росгвардии. Посетителя оперативно задержали. Он успел «высадить» целую обойму.

- Мужчина достал травматический пистолет Grand Power, а затем из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в воздух. Злоумышленника задержали на месте происшествия, оружие изъяли, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пьяного хулигана отвезли в один из районных отделов полиции для выяснения всех обстоятельств. Не исключено, что на него заведут уголовное дело.