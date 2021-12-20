Главную ель на Дворцовой официально зажгли вечером 20 декабря

Елку на Дворцовой площади официально зажгли и украсили. Фото: t.me/Piotrovsky

Главную ель Санкт-Петербурга официально зажгли вечером в понедельник, 20 декабря. На мероприятии побывали первые лица Смольного, в том числе вице-губернатор Борис Пиотровский. Напомним, 30-метровую зеленую красавицу срубили в Приозерском районе Ленобласти. Наряжали ее более чем неделю. Теперь на елке разнообразные ретро-игрушки, а вокруг – миниатюрные «сестры».

- Почти вековая ель оформлена в очень элегантном «ретро-стиле». К советской эпохе отсылают более 300 ретро-игрушек, 300 метров серпантина и 5 тысяч метров гирлянд! Макушку елки по традиции венчает пятиконечная звезда. Вокруг нее встали ещё 48 маленьких елочек, - пишет Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» выяснила, почему в Северной столице вовремя не открылись елочные базары. Оказалось, что предприниматели вольны сами решать, когда выходить на улицы с деревьями.