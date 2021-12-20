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Общество20 декабря 2021 18:33

Общественный транспорт в Петербурге все-таки будет работать в новогоднюю ночь

Об этом объявил губернатор Александр Беглов, решение прорабатывается
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге общественный транспорт все-таки будет работать в новогоднюю ночь.

В Петербурге общественный транспорт все-таки будет работать в новогоднюю ночь.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общественный транспорт в Петербурге все-таки будет работать в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время церемонии зажжения елки на Дворцовой площади вечером в понедельник, 20 декабря. Напомним, ранее в Смольном не планировали устраивать ночные гуляния из-за не самой благополучной эпидситуации. Однако власти изменили решение.

- Общественный транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение. Можно будет погулять и на Дворцовой площади и в других местах нашего города, - отметил Беглов на пресс-подходе на Дворцовой.

В комитете по транспорту пообещали рассказать «Комсомолке» все нюансы позже.

- Мы выполним любое поручение губернатора, - отметили в пресс-службе комитета.