В Петербурге общественный транспорт все-таки будет работать в новогоднюю ночь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общественный транспорт в Петербурге все-таки будет работать в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время церемонии зажжения елки на Дворцовой площади вечером в понедельник, 20 декабря. Напомним, ранее в Смольном не планировали устраивать ночные гуляния из-за не самой благополучной эпидситуации. Однако власти изменили решение.

- Общественный транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение. Можно будет погулять и на Дворцовой площади и в других местах нашего города, - отметил Беглов на пресс-подходе на Дворцовой.

В комитете по транспорту пообещали рассказать «Комсомолке» все нюансы позже.

- Мы выполним любое поручение губернатора, - отметили в пресс-службе комитета.