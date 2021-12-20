Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 19:41

«Ведьмачьи» вагоны заметили в метрополитене Санкт-Петербурга

Это промокампания сериала
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вагоны в стиле сериала "Ведьмак" заметили в Санкт-Петербурге.

Вагоны в стиле сериала "Ведьмак" заметили в Санкт-Петербурге.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В метрополитене Санкт-Петербурга появились мрачные вагоны поезда, оформленные в стиле сериала «Ведьмак», основанного на одноименных книгах польского писателя Анджея Сапковского. Необычную промокампанию запечатлел на фото корреспондент «Комсомолки».

Длинный меч ведьмака растянулся почти на весь вагон.

Длинный меч ведьмака растянулся почти на весь вагон.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Все малость удивляются оформлению вагонов, нечасто такое увидишь. Достают телефоны, фотографируют. Многие вроде как узнают ведьмака, все-таки он из славянской мифологии, не чужой для России, - отмечает журналист «КП-Санкт-Петербург».

К слову, в прошлом году толстый рыжий котик Заратустра из Северной столицы «спел» знаменитую песню из сериала «Ведьмак» и прославился во всем мире. По мнению создателей картины, петербургский мурлыка создал одну из лучших версий композиции.