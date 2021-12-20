«Ведьмачьи» вагоны заметили в метрополитене Санкт-Петербурга

Вагоны в стиле сериала "Ведьмак" заметили в Санкт-Петербурге. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В метрополитене Санкт-Петербурга появились мрачные вагоны поезда, оформленные в стиле сериала «Ведьмак», основанного на одноименных книгах польского писателя Анджея Сапковского. Необычную промокампанию запечатлел на фото корреспондент «Комсомолки».

Длинный меч ведьмака растянулся почти на весь вагон. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Все малость удивляются оформлению вагонов, нечасто такое увидишь. Достают телефоны, фотографируют. Многие вроде как узнают ведьмака, все-таки он из славянской мифологии, не чужой для России, - отмечает журналист «КП-Санкт-Петербург».

К слову, в прошлом году толстый рыжий котик Заратустра из Северной столицы «спел» знаменитую песню из сериала «Ведьмак» и прославился во всем мире. По мнению создателей картины, петербургский мурлыка создал одну из лучших версий композиции.