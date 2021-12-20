В Петербурге мать с пятью детьми сняли с очереди на новую квартиру

В Петербурге прокуратура помогла многодетной матери, снятой с очереди на квартиру. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге чиновники сняли с учета нуждающегося в улучшении жилищных условий многодетную мать. О необычном инциденте рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. Мать пятерых несовершеннолетних детей стояла в очереди на новую квартиру в Приморском районе, но вдруг ее неожиданно «подвинули». Женщина пожаловалась в надзорное ведомство. В прокуратуре встали на сторону матери.

- Проверка показала, что семью заявительницы необоснованно сняли с жилищного учета. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес администрации Приморского района, его рассмотрели и удовлетворили, - передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По последним данным, чиновники уже внесли многодетную мать в очередь на квартиру. Конфликт исчерпан.

Ранее «Комсомолка» писала о резонансном отказе поставить семью на учет нуждающихся по причине «намеренного ухудшения жилищных условий – рождения второго ребенка».