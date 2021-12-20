Житель Петергофа погиб в пожаре на кухне дома на Чебышевской улице

В Петергофе после пожара обнаружили мертвого мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Старого Петергофа погиб в пожаре на кухне жилого дома на Чебышевской улицы. Трагедия произошла поздним вечером в понедельник, 20 декабря. Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС в 22:04, они оперативно прибыли на место происшествия. К этому моменту огонь успел разрастись до шести квадратных метров.

- В трехкомнатной квартире на кухне площадью в 10 «квадратов» произошло горение обстановки. В 22:48 огонь потушили. На месте пожара обнаружили погибшего мужчину. Огонь ликвидировали 12 спасателей на трех единицах техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что других пострадавших в пожаре нет. Причины происшествия выясняются.