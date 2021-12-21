«Лыжня России-2022» может пройти на трассе «Игора Драйв» совместно для Петербурга и Ленобласти

Петербург и Ленобласть могут объединиться для проведения общей "Лыжни России". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Лыжню России-2022» могут провести на трассе «Игора Драйв», причем совместно для жителей Петербурга и Ленобласти. Об этом рассказал Антон Шантырь, глава городского комитета по физической культуре и спорту, в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM. По словам чиновника, власти Северной столицы предложили коллегам из 47-го региона объединиться для создания масштабного оздоровительного мероприятия.

- Но есть нюансы. Потому что сейчас «Игора» уже начала подготавливать трассу к «Формуле-1». Мы до конца этой недели ждем от них подтверждения, есть ли возможность там провести «Лыжню России». Тогда мы там сможем объединить эти старты для Петербурга и Ленобласти. Там есть возможность для создания абсолютного комфорта. Чтобы была идеальная лыжня, было тепло, сухо, туалет. Раздевалочка, подготовка лыж, автобусы, аккуратно все, без толкотни, - отметил Антон Шантырь в радиоэфире.

Как добавил чиновника, знаменитые электрички «Лыжные стрелы» в городе начнут ходить уже в январе 2022 года.