Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 декабря 2021 года: Беглов нашел виновников плохой уборки снега, а Смольный решает судьбу QR-кодов в общепите

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 декабря 2021 года. В городе наконец-то официально зажгли главную ель на Дворцовой площади – как полагается, в присутствии Деда Мороза. Вокруг нарядной 30-метровой зеленой красавицы расположились 48 мини-елочек. На мероприятии присутствовали и первые лица города. В частности губернатор Александр Беглов сообщил, что после окончания всех праздников елку распилят на детские игрушки. Кроме этого градоначальник пообещал, что в новогоднюю ночь в Северной столице все-таки будет работать общественный транспорт.

Губернатор Александр Беглов жестко раскритиковал коммунальщиков и дорожников за разгильдяйство при уборке снега. По словам главы города, руководители нескольких ЖКХ уже получили выговоры, а одного из них, в Центральном районе, и вовсе уволили. На этой неделе Смольный обещает провести конструктивную беседу со всеми подрядными организациями.

Власти Северной столицы собираются принять решение по введению QR-кодов в ТЦ и ресторанах на этой неделе, 23 или 24 декабря, после заседания Оперштаба. Ранее общепит массово обратился к властям с просьбой не ограничивать их работу с 27 декабря, а дать еще месяц на подготовку. Кроме этого рестораторы хотят работать до двух ночи, а не до 23:00 как сейчас.