Труп человека обнаружили на месте пожара в доме в Петербурге

Человек погиб в пожару в частном доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В ночь на вторник, 21 декабря 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 56 по улице Голубко. На место немедленно выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По указанному адресу горел одноэтажный рубленный дом. Он был обшит вагонкой и крыт шифером. Сама постройка 6 на 6 метров с двумя верандами 2 на 4 метра каждая, - рассказали спасатели.

К тому моменту, как пожарные оказались на месте, огонь успел охватить 36 квадратных метров площади дома. К борьбе с пламенем приступили 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Спустя час после вызова пожар был потушен.

На месте пожара спасатели обнаружили погибшего. Труп так сильно обгорел, что пол и личность сразу же установить не удалось. Сейчас этим занимаются специалисты.