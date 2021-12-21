Сильные морозы и пасмурная погода ждут Петербург 21 декабря

Морозы ждут Петербург 21 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Санкт-Петербурге установилась действительно зимняя, даже холоднее, чем это бывает обычно. В ночь на вторник, 21 декабря 2021 года, температура воздуха опустилась до минус 16 градусов. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отмечает, что пик холодной волны уже прошел. Однако теплеть в городе будет постепенно.

- Днем на погоду продолжит оказывать влияние северо-западная периферия ушедшего циклонического вихря. Облаков в небе будет довольно много и местами пройдёт небольшой снег, а температурные показатели продолжат заметно отставать от нормы, - рассказал синоптик.

В Петербурге днем будет около минус 10-12 градусов, по Ленинградской области до 9-14 градусов ниже нуля, местами до 15-20 градусов мороза. Такие значения на 10-11 градусов ниже климатической нормы.

Ветер будет холодный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Поэтому, выходя из дома следует одеться потеплее и не забыть про шапку с шарфом.