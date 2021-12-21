30-градусный мороз ударил в Ленобласти в ночь на 21 декабря

Температура опустилась ниже 30 градусов в Ленобласти в ночь на 21 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшая ночь на 21 декабря 2021 года в Ленинградской области оказалась очень холодной. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса в 47-м регионе температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов. Вероятно, это была самая морозная ночь с начала зимы.

- Минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до минус 16,1 градусов, а по области – ниже 30 градусов мороза. Таким образом, можно сказать, что пик этой холодной волны в регионе достигнут, и дальше температура воздуха, пусть неохотно, но будет постепенно повышаться, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе составит 10-12 градусов ниже нуля, по Ленинградской области до минус 9-14 градусов, местами еще холоднее - 15-20 градусов мороза.