Световые столбы появились в небе над Петербургом

В небе над Петербургом появились световые столбы Фото: СОЦСЕТИ

В небе над Санкт-Петербургом вновь появились световые столбы. Температура воздуха в ночь на 21 декабря 2021 года в городе опустилась до минус 16 градусов, поэтому в воздухе "застыл" свет в мелких ледяных иголках. Об этом рассказали в социальных сетях очевидцы.

- В Петербург снова пришли морозы, а вместе с ними горожане в очередной раз заметили световые столбы, - рассказали горожане.

Световые столбы - это оптический эффект, который возникает при минусовой температуре воздуха. Он представляет собой яркую полоску, которая тянется от источника света. Столбы возникают, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда.

В Ленинградской области это явление тоже было хорошо видно, тем более, что там температура воздуха опустилась ниже 30 градусов.