Микроавтобус сгорел на Дальневосточном проспекте в Петербурге

На Дальневосточном проспекте в Петербурге сгорел микроавтобус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сгорел микроавтобус. Утром 21 декабря 2021 года в 8:41 часов на пульт экстренной службы Северной столицы поступило сообщение о возгорании у дома 57, корпус 1, по Дальневосточному проспекту в Невском районе. На место выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- На указанный адрес выехали две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На месте пожарные обнаружили, что горит микроавтобус. Спасатели принялись за работу и буквально за считанные минуты потушили пламя.

В результате пожара у автомобиля сгорели сгораемые части. Пострадавших по предварительным данным нет. На данный момент устанавливается причина возгорания.