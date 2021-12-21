Троллейбусы встали перед Володарским мостом из-за ДТП

Троллейбусы встали на Народной улице. Фото: vk.com/spb_today

Неудачное ДТП между внедорожником и грузовичком при въезде на Володарский мост собрало пробку на Народной улице и остановило там движение троллейбусов. Пассажирам приходится выходить и идти до метро пешком.

- Грузовая «Ивеко» задела «Шевроле» на въезде на Володарский мост... троллейбусы встали, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В итоге пробка скопилась от перекрестка с проспектом Большевиков. Движения на проблемном участке практически нет. Еще два ДТП осложняют подъезд к Володарскому мосту по Октябрьской набережной со стороны улицы Крыленко и въезд на мост с проспекта Обуховской обороны.

В целом же пробки по городу оцениваются на шесть баллов из десяти. В час пик было на один балл больше.