Один из вариантов КАД-2 вокруг Петербурга оценили в 170 млрд рублей

КАД-2 станет существенно дороже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава ГК «Автодор» рассказал, во что может обойтись постройка КАД-2 вокруг Петербурга. Не так давно было решено отказаться от варианта прохождения трассы по «бетонке» - дальней объездной дороге, ранее использовавшейся военными. Теперь вторую КАД хотят придвинуть к городу ближе. Что будет ощутимо дороже.

- У нас есть трассировка. Один из вариантов маршрута - западный, от трассы М-11 до «Скандинавии». Там очень большие затраты, связанные, в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов. Порядка 170 млрд рублей, - сообщил ТАСС Вячеслав Петушенко.

Предполагается, что доклад о вариантах строительства КАД-2 будет представлен президенту России 30 декабря.

Напомним, что по нынешним планам, трасса должна пройти между нынешним КАДом и «бетонкой» - А-120. Вариант трассировки и сроки строительства будут определены после технико-экономического обоснования. При этом проезд по КАД-2 предполагается сделать платным.