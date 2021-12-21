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Общество21 декабря 2021 8:03

Снежная принцесса появилась в Петербурге

Местные жители слепили красавицу во дворе в Московском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилась снежная принцесса

В Петербурге появилась снежная принцесса

В Санкт-Петербурге в преддверии Нового года стали происходить чудеса. Так, во дворе дома на проспекте Космонавтов в Московском районе города появилась снежная принцесса. Об этом местные жители рассказали в социальной сети 21 декабря 2021 года.

- В Московском районе во дворах прячется снежная принцесса, - поделились горожане.

Красавица ростом с человека, у нее шикарное, пышное платье, а снежные кудри убраны в прическу. Складывается ощущение, что она застыла, возвращаясь домой с бала.

- Сейчас в каждом дворе такая принцесса. Снег, чего бы и не полепить, - отметила местная жительница.