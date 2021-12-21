Два трупа нашли в квартире в Выборге

Два трупа наркоманов нашли в Выборге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция нашла два трупа в квартире на Петровской улице в Выборге. Стражей порядка вызвал мужчина, который пришел в гости к знакомому, но тот не отвечал на звонки и не открывал дверь. В итоге вскрывать дверь пришлось спасателям.

- 20 декабря в 19:26 поступило сообщение от мужчины 1976 года рождения, неработающего, о том, что по адресу: улица Петровская, 2 знакомый длительное время не открывает дверь, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место приехал участковый, но и он не смог попасть внутрь. Тогда было решено вызвать МЧС. Спасатели вскрыли дверь. Вошедшим сразу ударил в нос трупный запах. В комнате были найдены тела двух мужчин 1975 и 1984 годов рождения.

Признаков насилия на трупах эксперты не нашли, зато нашли шприц и ложку - признаки употребления наркотиков.

Сейчас обстоятельства смерти проверяют следователи СК. Решение о возбуждении дела будет принято по ее результатам.