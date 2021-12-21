720 человек эвакуировали из общежития университета имени Макарова из-за пожара

Горевший диван выгнал на улицу более 700 студентов университета имени Макарова. Фото: СЗТП.

Более 700 студентов морского университета имени Макарова эвакуировали из общежития в Стрельне из-за пожара. В ночь на вторник в холле здания загорелся диван. Дымом заволокло всю рекреацию, из-за чего пришлось срочно выводить людей на улицу.

- По предварительным данным, 21 декабря 2021 года в 02:34 в холле второго этажа общежития университета произошло возгорание мебели. Пострадавших нет, эвакуированы 720 человек, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Огонь за 10 минут потушили сами сотрудники вуза.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания, а прокуратура проверяет обстоятельства ЧП и оценивает действия должностных лиц университета.