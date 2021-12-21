Синоптик пообещал мороз в новогоднюю ночь в Петербурге

Новогодняя ночь будет холодной в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Появился предварительный прогноз на новогоднюю ночь 2022 года в Санкт-Петербурге. Ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус отмечает, что в ночь на 1 января 2022 года в Северной столице будет морозно, а не тепло, как это бывало в последние годы. Об этом он рассказал 21 декабря 2021 года.

- Новогодняя история последних пяти лет в Петербурге была тепло. Температура воздуха ночью менялась от минус 4 до плюс 1 градуса, а последние морозы наблюдались в 2016 году, - рассказал синоптик.

Однако в этот раз Новый год в Петербурге пройдет с настоящими морозами. По прогнозу Леуса в ночь на 1 января в Северной столице температура воздуха опустится до минус 9-14 градусов. При этом до конца декабря в городе не будет оттепелей, что гарантирует петербуржцам снег на Новый год.