Петербург вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом 21 декабря

Более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург снова вышел на первое место по суточной заражаемости коронавирусом в стране, оставив позади Москву. По данным оперативного штаба на 21 декабря 2021 года за минувший день в городе заболеваемость снова превысила 2 тысячи человек. Рост оказался на 6 процентов.

- За сутки в Петербурге коронавирус подтвердился еще у 2075 человек. Также скончались 66 пациентов и 2302 выздоровели, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 833 281 жителей города, из них 774 876 смогли выздороветь и 27 459 человек стали жертвами инфекции.

Напомним, что комитет по здравоохранению опубликовал список прививочных пунктов, которые будут работать в Петербурге во время новогодних праздников. Привить можно будет далеко не везде.