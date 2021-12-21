Нелегальных торговцев выгнали с Дворцовой площади и от станций метро во время рейда

Нелегальных торговцев выгнали из центра Петербурга. Фото: ККИ СПб

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга подвел результаты недельных рейдов по нелегальным торговцам. Их выгоняли с улиц города, от станций метро и даже с Дворцовой площади.

- Рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной уличной торговли проведен в центре города, у Дворцовой площади. Столы, демонстрационный планшет, торговый модуль и прилавок по продаже сувениров и трикотажа демонтированы, в результате освобождено пять земельных участков, - сообщает пресс-служба ККИ.

Также пять лотков с одеждой. очками, косметикой и даже икрой убрали от метро «Проспект Ветеранов». Ларек с фруктами увезли с улицы Савушкина. У станции «Гражданский проспект» незаконно торговали рыбой, игрушками, вещами и так далее.

Всего за неделю рейдов было освобождено 23 земельных участка, изъято более 400 единиц товара.

Нарушителям, кроме конфискации самих столов и лотков, грозят штрафы. Для юридических лиц это до 200 тысяч рублей.