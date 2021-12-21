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Происшествия21 декабря 2021 9:14

Девочке оторвало часть фаланги пальца во время тренировки в Петербурге

ЧП произошло в гребном клубе в Приморском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге девочке оторвало часть фаланги пальца во время тренировки

В Петербурге девочке оторвало часть фаланги пальца во время тренировки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка пострадала во время тренировки по гребле. В семь часов вечера 20 декабря 2021 года в травмпункт Приморского района приехала 10-летняя девочка с серьезной травмой пальца. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- У ребенка была травматическая ампутация мягких тканей ногтевой фаланги мизинца на левой кисти, - рассказал источник.

Состояние ребенка было удовлетворительным, но ее все равно отправили в детскую больницу №2.

В тот день, около 16:20 часов девочка была на тренировке в гребном клубе, расположенном в доме 25 по Северной дороге. Во время занятий ребенок сильно поранил палец, что и привело к частичной ампутации.

На данный момент девочка находится под присмотром врачей.