Маленькая девочка четыре дня жила в запертой квартире с трупом матери в Ленобласти

Полиция выясняет обстоятельства гибели 40-летней женщины под Выборгом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткая ситуация произошла в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Здесь маленькая девочка четыре дня жила в запертой квартире с телом своей умершей матери. Ребенка обнаружили полиция и спасатели, когда приехали на вызов - коллеги 40-летней женщины забеспокоились, что она не выходит на связь.

- 17 декабря в 16:50 в поселке Каменка обнаружен труп женщины 1981 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Тело было найдено после того, как в квартиру проникли спасатели. А из пришлось вызывать полиции - за дверью квартиры слышался плач ребенка. Позднее стало известно, что мать-одиночка внезапно скончалась, а ее дочка осталась заперта с телом. Девочка была очень напугана и то ли не могла позвать ан помощь, то ли соседи не обратили внимание на крики.

При этом семья на учете как проблемная не состояла, умершая женщина, по словам соседей, не пила и вела обычный образ жизни. Сейчас эксперты устанавливают причины ее смерти. Ребенок пока находится в Выборгской районной больнице.