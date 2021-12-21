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Общество21 декабря 2021 9:52

Самый большой искусственный каток откроется на Елагином острове в Петербурге

Он начнет работать с 22 декабря 2021 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток Петербурга

На Елагином острове открывается самый большой искусственный каток Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 22 декабря 2021 года, откроется самый большой искусственный каток, который сможет работать даже при плюсовой температуре. Ледовая арена площадью в 4 тысячи квадратных метров расположилась в парке ЦПКиО на Елагином острове. Об этом рассказали в Смольном.

- Традиционно, открытый каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова – один из самых популярных в Санкт-Петербурге, однако он всегда был покрыт натуральным льдом, устанавливающимся в морозы, что не позволяло поддерживать его в периоды оттепели. Из-за частых перепадов температур в последние годы заливной каток практически не работал, - рассказали в городской администрации.

Теперь же каток оборудован специальными системами охлаждения, которая будет поддерживать его работу до конца марта. Кататься на нем можно будет даже при температуре в плюс 8 градусов.

Территория вокруг катка подарит горожанам настроение праздника. Там установили ель, гирлянды и световые проекции.