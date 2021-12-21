Экологический оператор развеял опасения жителей по поводу перерабатывающего завода в Ленобласти

Консультационная встреча с жителями Выборгского района прошла в Доме культуры Первомайского поселения. Фото: lenobl.ru

На встрече с жителями Ленобласти АО «Невский экологический оператор» (НЭО) презентовало проект перерабатывающего предприятия, которое собираются запустить в Выборгском районе. В компании отметили, что чаще всего жителей беспокоили вопросы сжигания, закапывания, неприятного запаха и пробок из мусоровозов.

- Мы нашли решения для этих проблем. Неприятный запах дает органика, которую первым делом отправляем в переработку. Сжигать и закатывать мы точно ничего не будем. Это противоречит нашей концепции. Тот мусор, который нельзя будет переработать, мы поместим с специальные углубления с мембраной, которая будет препятствовать попаданию отходов в почву, - добавили представители компании. - Трафик из грузовиков по нашим прогнозам не будет большим.

Как рассказали в администрации Ленинградкой области, организатором встречи выступала администрация Выборгского района, а участниками, кроме «НЭО», стали представители эконадзора и профильных комитетов правительства региона.

- Концепция исключат варианты, которые могут нанести вред экологии. Это противоречит федеральной экологической политике, - добавил собеседник в правительстве Ленинградской области.