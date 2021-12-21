Судно с грузом минеральных удобрений село на мель в Финском заливе

Сухогруз сел на мель в Финском заливе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП в Финском заливе, где на мель сел сухогруз с минеральными удобрениями. Судно, ходящее под флагом Маршаловых островов, уже два дня не может покинуть акваторию порта.

- Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания по факту посадки на мель судна «Tomini Prospety» (флаг Маршалловых островов) при перевозке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям экипажа судна и ответственных должностных лиц, обеспечивающих безопасность плавания. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.