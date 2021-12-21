Прокуратура проверяет ЧП с девочкой, запертой в квартире в трупом матери в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после сообщений о 4-летней девочке, запертой квартире с телом матери. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту обнаружения 4-летней девочки, которая несколько дней провела в запертой квартире вместе с трупом матери. ЧП произошло в поселке Каменка Выборгского района.

- В настоящий момент ребенок доставлен в Выборгскую детскую горбольницу. Состояние девочки удовлетворительное, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники ведомства выясняют, почему девочка осталась без присмотра взрослых. В том числе будет дана оценка действиям органов опеки.

При этом, по данным источника «КП-Петербург», семья на учете как неблагополучная не состояла. Женщина воспитывала дочь одна и подрабатывала в службе такси в Выборге. Предварительно, родных и близких у нее нет.

Судьбу девочки решат позднее, пока она останется в больнице.