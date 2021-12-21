590 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях в Петербурге

Еще почти 300 человек госпитализированы в больницы Петербурга с короанвирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в Санкт-Петербурге снова увеличили коечные мощности в больницах, оказывающих помощь больным коронавирусом. А вот уровень госпитализации неожиданно упал. По данным Смольного на 21 декабря 2021 года в больницы попали еще почти 20 человек.

- За минувшие сутки в больницы Петербурга были госпитализированы 287 человек с пневмониями и коронавирусом, еще 85 пациентов выписаны, - рассказали в городской администрации.

Сейчас в больницах развернуто 8 тысяч коек, из которых занято 6 тысяч мест. Среди тяжело больных в реанимациях находятся 590 человек, еще 311 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также во временном госпитале в Ленэкспо находятся 184 человека, еще 472 помещены в пансионат "Заря", Более 25,7 тысяч на амбулаторном лечении дома.