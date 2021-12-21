В Петербурге пациент выпал с пятого этажа, убегая от психиатров

Петербуржец выпал в окно, убегая от врачей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спасают жизнь 38-летнего петербуржца, который выпал из окна квартиры пятого этажа, когда за ним приехали психиатры. Инцидент произошел днем 20 декабря на улице Бадаева.

- В 14:03 поступило сообщение от женщины о том, что ее психически больной брат не открывает дверь. На место приехали врачи. После их прибытия женщине удалось попасть в квартиру. Зашли внутрь и психиатры. После этого пациент выпал в окно, - сообщает источник «КП-Петербург».

Удивительно, но мужчина выжил. Он получил множественные травм внутренних органов, перелом позвоночника, сотрясение мозга. В состоянии шока он госпитализирован в Джанелидзе.

Причиной поступка пациента психиатры назвали острый галюцинаторно-параноидальный синдром.