Каток на Елагином острове будет бесплатным в утренние часы

Каток на Елагином острове в Петербурге будет бесплатным в утренние часы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 22 декабря 2021 года, в Санкт-Петербурге откроется самый большой искусственный каток на Елагином острове в парке ЦПКиО. Сам каток будет платным, однако в утренние часы посетители смогут рассекать по льду совершенно бесплатно. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Важный бонус - ежедневно с 9 до 11 утра на катке будут действовать часы бесплатного катания, - рассказал Пиотровский.

Каток площадью в 4 тысячи квадратных метров. Там будут гардероб, прокат и заточка коньков, также на площадке есть тренажеры для катания и защитные комплекты. На каток можно приходить и со своими коньками. Рядом с катком также будет работать рождественский арт-маркет с горячими напитками и выпечкой.

Стоимость проката на катке в остальные часы пока не установлена.