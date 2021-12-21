В доме на Рубинштейна, где живет Алиса Фрейндлих, хотят сделать стриптиз-клуб

Жители улицы Рубинштейна протестуют против открытия нового заведения в доме №11. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района Петербурга протестуют против появления стриптиз-клуба на улице Рубинштейна. Заведение с обнаженными барышнями планируют открыть в доме номер 11, где много лет живет народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

- Помещение недавно сменило арендатора и теперь там хотят открыть стриптиз-бар. Уже демонтированы все межкомнатные перегородки. Мы пытаемся пресечь попытка строителей подключиться к общедомовым электросетям водопроводу, - рассказали активисты «Мойке 78».

По их словам, из-за работ уже есть повреждения коммунальных сетей и фасада здания 1880 года постройки. А на улице стоит машина с компрессором, от которой внутрь тянутся шланги к отбойным молоткам, которыми орудуют строители.

Жители улицы уже обратились в администрацию Центрального района с требованием приостановить работы до проведения проверки. А в идеале - запретить вовсе.