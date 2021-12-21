Лютый мороз ударит в Ленобласти 22 декабря

30-градусный мороз ударит в Ленобласти 22 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Лютые морозы придут в Ленинградскую область. В МЧС 47-го региона предупредили, что в ночь на 22 декабря 2021 года температура воздуха в области опустится до минус 30 градусов. Днем потеплеет, но все равно будет холодно.

- Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью: на западе минус 10-15 градусов, местами до 16-21 градусов мороза, на востоке 16-21 градусов ниже нуля, местами до 25-30 градусов, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем погода будет немного помягче. Также ожидается небольшой снег. Ветер будет холодный, северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха будет около 9-14 градусов ниже нуля, местами до 15-19 градусов мороза. На дорогах гололед.