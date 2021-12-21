Новые коронавирусные правила на новогодние праздники ввели в Ленинградской области

Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Дрозденко подписал новые изменения в антиковидное постановление в связи с приближающимися новогодними праздниками. Оно включает в себя работу ресторанов и проведение утренников в детских садах и школах. Постановление вступило в силу 21 декабря 2021 года.

- Родителям разрешено посещать утренники в детсадах и школах, для этого нужен QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 48 часов, - говорится в документе.

Также кафе и рестораны смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночи до 2:00. Однако у всех посетителей должны быть QR-коды или другие антиковидные документы, такие как ПЦР-тест или справка о медицинском отводе.

Кроме того, разрешена работа детских оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года. При этом все работники, а также провожающие должны иметь QR-коды.