Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев откроется в Строгановском дворце Петербурга / Фото: Русский музей

В Санкт-Петербурге в Строгановском дворце 22 декабря 2021 года состоится открытие 4-й фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев. Само открытие состоится в прямом эфире. Посмотреть его можно будет на странице Русского музея. А для посетителей дворец распахнет двери 23 декабря.

- На выставке будет показано 144 фотографии из музеев Воронежа, Ивангорода, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Рязани, Симферополя, Омска, Пскова, Углича, Якутска. Экспозиция строится как последовательный рассказ о культурной, бытовой, политической жизни России 1870-х – 1930-х годов, - рассказали в пресс-службе музея.

На биеннале будут представлены малодоступные фотоколлекции региональных музеев. Выставка продолжит работу до 14 марта 2022 года.