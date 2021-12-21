Родителей пустят на новогодние утренники в детсадах и школах Ленобласти

Родителей пустят на новогодние праздники в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области разрешили родителям школьников и детсадовцев посещать новогодние утренники. Соответствующие изменения в антиковидное постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

- Родители или другие законные представители смогут присутствовать на праздниках при наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, факт заболевания в течение последних шести месяцев, или наличия отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 48 часов, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Другими словами, взрослым необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР-тест, чтобы попасть на утренник и посмотреть на своего ребенка.

Постановление уже опубликовано на сайте правительства Ленобласти и вступает в силу с 21 декабря. То есть сегодня.