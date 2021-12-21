Рестораны и кафе будут работать до 2:00 в новогоднюю ночь в Ленобласти

В Ленобласти разрешили ресторанам и кафе подольше поработать в новогоднюю ночь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга, в котором работа общепита разрешена только до одиннадцати вечера, смогут подольше посидеть за столом в новогоднюю ночь. Но только в Ленинградской области. Там кафе и ресторанам дали возможность работать до двух часов ночи.

- Предприятия общепита с паспортом коллективного иммунитета смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночь (с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января) до 2:00 часов, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

При этом посетители в любом случае должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода, либо отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.

Напомним, что в Петербурге QR-коды в заведениях общепита и розничной торговли должны ввести 27 декабря, но бизнес обратился к Смольному с просьбой отсрочить меру до 1 февраля.

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