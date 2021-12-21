Московское шоссе у Шушар опять встало в мертвую пробку из-за ДТП с фурой

Шушары опять оказались заперты в пробке из-за ДТП.Фото: vk.com/spb_today

Царь-пробка опять собралась в Шушарах. Днем 21 декабря окрасился темно-красным участок от КАД до Ленсоветовской дороги. Скорость движения здесь составляет всего 2-3 километра в час, если не меньше. Причиной затора стало ДТП с участием фуры.

- Московское шоссе блокировано в обе стороны в Ленсоветовском. Две фуры, автобус и две мелкие машины. Не суйтесь сюда, - предупреждают водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И если в сторону города машины еще могут объехать место аварии через Софийскую улицу, то вставшие на выезд из Петербурга от Шушар уже никуда не денутся. Длина затора на выезд из Петербурга составляет 6,5 километра. На въезд к Ленсоветовской дороге стоит более чем 2-километровая пробка.

Напомним, что в начале декабря из-за сильных снегопадов жители Шушар три дня изнывали от пробок, добираясь домой по несколько часов.