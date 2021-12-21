Рождественские экскурсии открылись в Строгановском дворце Петербурга

В Строгановском дворце Петербурга открылись рождественские экскурсии / Фото: Русский музей

В новогодние праздники жителям и гостям Санкт-Петербурга будет чем заняться. Так, в Строгановском дворце открылись тематические рождественские экскурсии. Они продлятся с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея.

- Вы увидите великолепные барочные интерьеры Строгановского дворца и познакомитесь с традициями празднования Рождества дворянских семей в России, а также окунетесь в волшебную атмосферу самого семейного и теплого праздника, - рассказали в музее.

Экскурсии состоятся 24, 26, 27 декабря 2021 года в 13:00 и 16:30 часов и 3, 5, 8 и 9 января 2021 года в 13:00 часов. Стоимость экскурсий в декабре 700 рублей, в январе - 800 рублей с человека.

Количество мест в группах ограничено. Приобрести билеты можно на сайте Русского музея.