Проезд в электричках в Ленобласти подорожает с 1 января 2022 года

Тарифы в электричках Ленобласти вырасту с нового года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тариф на проезд в электричках в Ленобласти повысится с 1 января. Если сейчас за первые 14 километров поездки берут 37 рублей 38 копеек за «стандарт» (дальше - покилометровая оплата по 2,67 рубля), то с нового года увеличатся оба показателя.

- С 1 января 2022 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда), курсирующих территории Ленинградской области, составит 38 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр после 14-го, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Электрички категории «комфорт» будут стоить 40 рублей за первые 14 км и 2,90 за каждый следующий далее (сейчас 39,06 и 2,17 соответственно). «Ласточки» обойдутся в 44 рубля за первый участок и по 3 рубля 16 копеек далее. На данный момент тариф составляет 42,42 и 3,03 рубля.