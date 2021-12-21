Новый пакет мер поддержки бизнеса приняли в Петербурге

В Петербурге принят четвертый пакет мер поддержки бизнеса Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга приняло новый план мер поддержки для бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Так, во время локдауна, который продлился с 30 октября по 7 ноября под ограничения попали более 39 тысяч компаний. Об этом в Смольном рассказали 21 декабря 2021 года.

- Пандемия серьезно ударила по нашей экономике. Особенно пострадали малый и средний бизнес. Сейчас мы приняли четвертый пакет. Он поддержит организации, деятельность которых попала под ограничения с 30 октября по 7 ноября этого года. Поддержку получат также социально ориентированные НКО, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Всего на меры выделено порядка 16 миллиардов рублей.

Для организаций культуры, образования, спорта и здравоохранения в 2022 году будет уменьшена сумма налога на имущество на 50 процентов. Также будут отсрочки платежей на воду и теплоэнергию.