"Букет мира" Пикассо продают в Петербурге / Фото: авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу литографию знаменитого плаката Пабло Пикассо "Букет мира". Также он известен, как "Цветы и руки". Литография продается с 17 декабря 2021 года. Продавец в интернете просит за нее 25 тысяч рублей.

- Оригинальная литография. Подписана и датирована на камне. Была выпущена ограниченным тиражом к всемирному конгрессу за разоружение и сотрудничество в Стокгольме. Размер изображения примерно 460х610мм. Размер рамы 615х715 мм, - рассказал продавец.

Плакат был создан Пикассо к Стокгольмскому конгрессу за мир 1958 года, этот большой и яркий букет, брызжущий радужными красками апрельских цветов, разлетелся в разные уголки планеты, как когда-то "Голубь мира".