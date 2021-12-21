Четыре маршрута автобусов пустили в объезд из-за ДТП на Московском шоссе

Автобусы пущены в обход из-за ДТП в Шушарах. Фото: Яндекс.Карты

Четыре автобусных маршрута были отправлены в объезд через Софийскую улицу из-за аварии с двумя фурами и двумя легковушками на Московском шоссе. Движение со стороны Петербурга до Ленсоветовской дороги практически перекрыто. В сторону города транспорт движется окольными путями.

- В связи с ДТП на Московском шоссе в районе дома 185, маршруты автобусов №№ 179,192,196,388 будут следовать по объездной трассе через Софийскую улицу, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

По состоянию на 16:30 затор на шоссе сохраняется. Участок длиной 6,5 километров в районе Шушар стоит от КАДа до Ленсоветовской дороги. К перекрестку с Ленсоветовской дорогой со стороны развязки на Колпино трасса стоит на протяжении более двух километров.

Водителям советуют объезжать проблемный участок.